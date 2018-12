Capodanno a San Marino con spettacolo pirotecnico e di robot luminosi

Eventi

| 10:35 - 29 Dicembre 2018

I performer di Onirica per il Capodanno di San Marino.

ll Natale delle Meraviglie anche durante le festività natalizie riconferma il gradimento positivo con un buon afflusso di visitatori, in linea con gli anni precedenti. In particolare la giornata di Santo Stefano, come da tradizione, ha segnato il picco: il servizio funivia ha contato nella sola giornata del 26 dicembre 3.800 passaggi contro i 3.252 dello scorso anno.



Il Natale delle Meraviglie di San Marino, il cui progetto è stato ideato e curato da Nextime Eventi per la Repubblica di San Marino, prosegue tutti i giorni fino al 6 gennaio e chiude l’anno 2018 con l’evento del 31 dicembre "Illumina Happy New Year", una grande festa per dare il benvenuto al nuovo anno in Piazza Sant’Agata dalle ore dalle ore 22.00 alle 03.00.



La notte del 31 dicembre dj set a cura di Mr Lori G e di Marco Corona e, per la prima volta a San Marino, la crew internazionale degli “Onirica – United Artist Performer”. Il gruppo di performer scelti - che si sono esibiti nei più grandi top club da Montecarlo a Ibiza, dalla Versilia a Milano – porteranno in esclusiva per il Natale delle Meraviglie lo show “Illumina” animando la piazza con un’invasione di Robots luminosi, ballerine e percussionisti. Se l’illuminotecnica e gli effetti speciali sono i protagonisti del Natale delle Meraviglie, il Capodanno di Piazza Sant’Agata non sarà da meno. Alla mezzanotte è confermato lo spettacolo pirotecnico, mentre nel cuore della piazza, gli spettatori saranno immersi in giochi di luci, pioggia di coriandoli, fuochi freddi e tante situazioni che a 360 gradi coinvolgeranno tutta la location.

Allo scoccare della mezzanotte, quindi, tutti con il naso all'insù per godere dello spettacolo dei fuochi d'artificio e uno spumeggiante brindisi offerto da Titancoop e per salutare con allegria il 2019.



Le celebrazioni per l’arrivo del 2019 proseguiranno martedì 1 gennaio con il tradizionale Concerto di Capodanno in programma alle ore 17.00 presso il Teatro Titano. Nell’occasione, la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Ten. M° Stefano Gatta saluterà il nuovo anno in musica con un mix di successi internazionali e con due ospiti d'eccezione tutte sammarinesi: Valentina Monetta e Sara Jane Ghiotti.