Capodanno a Rimini, più freddo ma niente pioggia. Dal 4 gennaio possibile ritorno della neve

Attualità

Rimini

| 10:24 - 29 Dicembre 2018

Neve sull'arco d'Augusto di Rimini (foto di repertorio).

Tempo sostanzialmente stabile e secco nel riminese, in occasione del weekend lungo di Capodanno. Nel pomeriggio di sabato 29 dicembre, secondo le previsioni di Arpae, cieli sereni e temperature massime che saliranno sugli 8 gradi in costa e 9 nelle zone interne. Temperature leggermente in calo per la giornata di domenica, mentre le minime saranno comprese tra 0 e 3 gradi. Lunedì cieli velati di mattina e poi sereno, con temperature che si riporteranno tra gli 8 e i 9 gradi. Tra il tardo pomeriggio e la sera di capodanno venti di grecale, con raffiche sui 40-50 km\h, causeranno un calo termico. Ma il freddo arriverà in modo più incisivo tra il 3 e il 4 gennaio, quando aria di estrazione artica entrerà da est, portando un forte calo termico e nevicate a quote basse. Al momento le maggiori precipitazioni interesserebbero il centro-sud, ma la situazione va monitorata all'inizio della prossima settimana. Ci potrebbero essere condizioni per rovesci nevosi sul riminese, compresa la costa.