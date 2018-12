Capodanno a Santarcangelo con la musica dei Modena City Ramblers, L'INTERVISTA

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 08:11 - 29 Dicembre 2018

I Modena City Ramblers.

Santarcangelo saluterà l'arrivo del 2019 con la musica dei Modena City Ramblers. La storica band nata nel 1991 sarà protagonista del capodanno in un km quadrato, l'evento che trasforma la città clementina in una grande discoteca a cielo aperto. La musica inizierà alle 22.30 con i Modena City Ramblers, protagonisti sul palco di piazzale Ganganelli. Dopo il brindisi e il saluto del sindaco Alice Parma, inizieranno le danze con dj set in piazza Ganganelli e in altri quattro punti dislocati nel centro storico della città. "Abbiamo già suonato a Santarcangelo e ci hanno parlato molto bene del capodanno, una gran bella serata e siamo molto contenti di iniziare così il 2019", spiega Davide "Dudu" Morandi, vocalist dei Modena City Ramblers. Ascolta l'intervista.