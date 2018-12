Travolto da lastre in cartongesso durante i lavori, muore operaio

Cronaca

| 07:53 - 29 Dicembre 2018

Auto della Polizia Civile di San Marino.

Tragedia a San Marino, località Lesignano, nella tarda mattinata di venerdì. Un 42enne moldavo, residente a Rimini, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L'uomo è stato travolto da lastre in cartongesso durante i lavori di ristrutturazione di un'abitazione: si trovava in un corridoio e sarebbe rimasto incastrato tra le lastre e il muro, senza possibilità di scampo. Il corpo senza vita è stato trovato dal proprietario. Sul posto è intervenuta un pattuglia della Polizia Civile di San Marino.