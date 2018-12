Calcio C, l'arbitro di Rimini-Ternana è De Santis di Lecce. Tra gli umbri out Defendi, in forse Hristov Al Romeo Neri domenica ospiti le associazioni 'Crescere Insieme' e 'Centro 21'

Sport Rimini | 20:16 - 28 Dicembre 2018 Al Romeo Neri domenica contro la Ternana ci vorrà una grande prestazione di gruppo. Proseguirà anche in occasione dell'incontro Rimini-Ternana l'impegno sociale del Rimini F. C. al fianco delle realtà del territorio. Domenica il 2018 solidale della società biancorossa si concluderà assieme alle associazioni “Crescere Insieme” e “Centro 21”, presenti al “Romeo Neri” gradite ospiti del Rimini F. C. “Crescere Insieme” è un'associazione di genitori di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva nata a Rimini nel 2004, Centro 21” è un'associazione nata a Riccione nel 1993 formata principalmente dai familiari di persone con sindrome di Down. Entrambe si propongono, attraverso una serie di progetti e di iniziative, di facilitare l'inserimento delle persone nel mondo della scuola e del lavoro e di essere di supporto alle loro famiglie. Nell’occasione il presidente Giorgio Grassi e il ministro della Solidarietà biancorosso, Gianni Cancellieri, consegneranno ai responsabili delle associazioni un assegno simbolico a testimonianza della vicinanza del Rimini F. C. alle due realtà. QUI TERNANA Nelle file dei rossoverdi sarà assente il capitano Marino Defendi che ha riportato una lesione di primo grando all’adduttore destro nel corso del riscaldamento pre gara contro il Teramo. VIn dubbio anche presenza di Petko Hristov alle prese con un affaticamento muscolare al retto quadricipilale della coscia sinistra. L'ARBITRO A dirigere la partita fra il Rimini e la Ternana è stato deisgnato Daniele De Santis della sezione di Lecce, che sarà coadiuvato dai due assistenti, i signori Rotondale e Pizzi.