Schiacciato tra camion e muro, ferito operaio a Pennabilli

Cronaca

Pennabilli

| 18:59 - 28 Dicembre 2018

Incidente sul lavoro a Pennabilli: un operaio trentenne si è ferito venerdì pomeriggio nel centro storico di Pennabilli, dopo essere rimasto schiacciato fra il proprio autocarro e il muro di una abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 in via della Vigna, dove il giovane, dipendente di una ditta che ha in appalto la manutenzione dell'illuminazione pubblica comunale, aveva parcheggiato il mezzo con un cestello elevatore, probabilmente per effettuare alcuni lavori. Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione, il freno a mano potrebbe aver ceduto proprio mentre l'uomo era di fianco al veicolo, che si è spostato leggermente schiacciandolo di lato contro al muro. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in ospedale.