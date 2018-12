Sport

Repubblica San Marino

| 18:31 - 28 Dicembre 2018

Il nuovo acquisto del San Marino Manuel Spadafora assieme al ds Oberdan Melini.

Il San Marino rinforza il reparto offensivo con l'ingaggio Manuel Spadafora, classe 1994, ora in forza al Pro Dronero, formazione piemontese (11 presenze e un gol). Spadafora è conosciuto in Romagna: ha militato nel Riccione in D (5 gol in 14 partite), una comparsata a Santarcangelo in serie C2 prima si approdare all'Ischia, poi Savona e Bassano in C, poi di nuovo in serie D a Castelfranco (29 presenze e 10 gol), Verbania (30 presenze e 10 gol), Bra (20 presenze e 6 gol).