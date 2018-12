Concessionaria Reggini: VIDEO riassunto degli eventi 2018

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:56 - 28 Dicembre 2018

Il 2018 per Reggini si chiude con la partecipazione al Natale delle Meraviglie di San Marino e la presentazione della nuova Audi Q3. La grande cupola delle Emozioni che sorge sul campo B.Reffi, nel centro storico, ospita anche la nuova Audi A1 Sportback. Reggini protagonista dunque anche di inverno, dopo il T-Roc Summer Tour, una rassegna per il lancio di uno degli autoveicoli di punta della Volkswagen che ha fatto tappa in undici popolari locali di tutta la Provincia di Rimini. La nota concessionaria ha voluto così riassumere un anno di eventi in un video, iniziativa ideata anche per fare gli auguri a tutti i propri numerosi clienti.