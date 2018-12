Sabato 29 dicembre a Saludecio si festeggia Gioachino Rossini

Eventi

Saludecio

| 16:59 - 28 Dicembre 2018

Tecnici al lavoro nel Teatro Verdi di Saludecio.

A Saludecio si torna a respirare aria di Ottocento. Il comitato Opera Paese, associazione L’Armonda, la Pro loco e il Comune di Saludecio organizzano “150° Rossini giovani musica”, un appuntamento per celebrare il famoso compositore di Pesaro, tra concerto, aperitivi, sfilata in abiti d’epoca e balli. Il programma del 29 dicembre parte alle 18.30 con gli “aperitivi rossiniani” per proseguire alle 19.30 con la cena nelle locande e nei punti di ristoranti del centro storico di Saludecio, a base di ricette d’ispirazione rossiniana. Tra le vie del centro, che per decenni hanno ospitato l’Ottocento Festival, alle 21 si terrà la sfilata in abiti dell’800 con la possibilità aperta a tutti di indossare il proprio costume e di partecipare al divertente corteo (informazioni al numero di telefono 0541 869719). Il clou della serata arriverà alle 21.30 con il concerto arie di Gioachino Rossini al Teatro Comunale Verdi (ingresso a 10 euro). Sul palco gli artisti del conservatorio di Pesaro, scelti per gli spettacoli del progetto culturale internazionale promosso per i 150esimo anniversario di Rossini. La serata proseguirà dalle 23 circa con i balli del’800.