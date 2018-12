VIDEO: torta di compleanno speciale per festeggiare la delfina del parco Oltremare

Attualità

Riccione

15:48 - 28 Dicembre 2018

Una torta di sardine e capelin, con ghiaccio e colorante rosso alimentare, con tanto di numero 10, preparata con amore e portata dagli addestratori. E’ la sorpresa arrivata oggi nella Laguna di Oltremare, tutta natalizia, per festeggiare l’ultima arrivata: la dolce Mia, nata in ambiente controllato e proveniente dall’Acquario di Genova.

Mia ha compiuto 10 anni, pesa 150 kg ed è lunga 2,50 metri. Il suo arrivo a Riccione, più di un anno fa è stata una bella sorpresa per tutti. Negli ampi spazi della Laguna di Ulisse, la giovane delfina si è da subito inserita nel gruppo sociale degli altri tursiopi, sotto l’attento monitoraggio dello staff medico-veterinario e degli addestratori. Socievole e curiosa, Mia ha instaurato un ottimo rapporto con tutti, in particolare con Cleo e Pelé che con i suoi 54 anni è la “nonna” di tutta la famiglia riccionese dei tursiopi.

Durante i festeggiamenti di questa mattina (28 dicembre) è stato coinvolto anche il pubblico con l’immancabile canzoncina di rito “Tanti auguri a te”, tra tuffi e coccole. Alla vista della bella torta rossa, Mia si è subito avvicinata per scoprire la sua sorpresa.



Per conoscere Mia basta recarsi a Oltremare. Il parco resta aperto per queste festività tutti i giorni fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 17.



Nella Laguna di Ulisse, più grande d’Europa, doppio appuntamento con ‘Delfini - lo Spettacolo della Natura’ preceduto da un nuovissimo sipario con attori e animatori, il Christmas Show del 31 dicembre e del 1° gennaio e poi ancora il 5 e il 6 gennaio 2019. Grande falò della piazza centrale, giochi di luce proiettati sulla sfera di Oltremare, che diventa una gigantesca pallina dell’albero di Natale. Tutti da ammirare i rapaci del Mulino del Gufo, ovvero falchi, poiane e gufi in volo libero, i teneri protagonisti della Fattoria e i dolcissimi e timidi wallaby nell’Area Australia Experience.



Accanto all’albero di Natale, il 29, 30 e 31 dicembre ci saranno laboratori per bambini per realizzare candele natalizie e biglietti di auguri. All’Oltremare Theatre ogni giorno proiezione di un capolavoro di animazione per bambini, proiettato su uno degli schermi più grandi d’Italia. E se qualcuno vuole “regalarsi” un’emozione vera ci sono i programmi interattivi di Oltremare: “Addestratore per un giorno”, “Incontra il delfino”, “Falconiere per un giorno” “Incontra i rapaci” e “Incontra il tuo cane” appuntamenti su prenotazione che trasformeranno qualsiasi Natale in un’esperienza indimenticabile.