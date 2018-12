IEG: Marzotto attacca Cagnoni, ma a Vicenza è l'ex vicepresidente nel mirino

Attualità

Rimini

| 14:38 - 28 Dicembre 2018

Un'immagine della Fiera di Rimini.





Arriva di rimbalzo a Rimini la polemica che imperversa a Vicenza su Italian Exhibition Group, che a inizio dicembre decise di far slittare la quotazione a tempi migliori. Decisione preceduta dalle dimissioni del vicepresidente Matteo Marzotto e seguita da una intervista dello stesso imprenditore che alla vigilia di Natale puntò il dito su Cagnoni in una intervista sul Giornale di Vicenza: “Agisce da padrone senza esserlo”.



IEG puntualizzò che le dimissioni erano previste, Cagnoni in una conferenza stampa fiume minimizzò l’importanza dell’uscita di Marzotto, che però ha annunciato che si presenterà il 15 gennaio a Rimini, rispondendo alla convocazione del Comune di Rimini e della Commissione che segue la partita. Facile immaginare che rilancerà la sua posizione.

Il Natale non ha spento le attenzioni dei media sulla vicenda e a Vicenza il sito Vicenzapiù ha proposto una ricostruzione che ricorda le posizioni di Matteo Marzotto, silente dopo il licenziamento del manager vicentino Corrado Facco, direttore sostituito dall’attuale AD Ugo Ravanelli.

Silente e presente anche dopo, quando a suo dire la SpA riminese dettava il passo verso la tentata quotazione.

“Non potevo fare nulla, la partita della quotazione mi ha visto escluso. Mi sono sentito considerato un nemico”. E allora perché, si chiedono a Vicenza, Marzotto s’è dimesso alla vigilia della quotazione, di cui non conosceva l’iter, portando un danno d’immagine a IEG? E con questa mossa sorprendente, in anticipo di poche settimane rispetto alla fuoriuscita concordata (la nuova Amministrazione Vicentina avrebbe nominato suoi nuovi rappresentanti) non ha lui stesso avuto una posizione da nemico?

Strano miscuglio di atteggiamenti – conclude Vicenzapiù - che alla fin fine riduce il tutto a una rappresentazione da dilettanti. Il risultato finale è che con molta probabilità Vicenza ha perso ancora una delle sue, passate, eccellenze. A vantaggio di Rimini, si lascia immaginare.