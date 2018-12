Riccione, approvato bilancio di previsione: ok riduzione Tari per attività stagionali

Attualità

Riccione

14:30 - 28 Dicembre 2018

L'Assessore al bilancio del Comune di Riccione Luigi Santi.



Il Bilancio di previsione e il Piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 sono stati approvati nella seduta di fine anno del Consiglio Comunale. Tra i vari punti in discussione c’erano anche provvedimenti di variazione di bilancio 2018/2020 e il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate che, nel 2019, prevede la dismissione delle azioni delle farmacie comunali.



L’assessore al bilancio Luigi Santi ha quindi illustrato novità e conferme in materia di Tari, Cosap e Tasi. Per la Tari il consiglio ha approvato tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sul 2019. La Tassa sui rifiuti rimane invariata, mentre vengono introdotte delle modifiche al regolamento comunale per sburocratizzare e agevolare le imprese che hanno necessità di smaltire rifiuti speciali. Viene inoltre confermata la riduzione del 20% sulla Tari per le attività stagionali e commerciali con apertura fino ad un massimo di 200 giorni.





Prevista anche la riduzione del 50% per gli esercizi commerciali e artigianali situati in aree della città precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori dovuti alla realizzazione di opere pubbliche per la durata superiore a 6 mesi. Sempre in materia di agevolazioni Tari viene confermato il fondo di 250.000 euro per le famiglie numerose e per fasce deboli della popolazione, dai pensionati ai lavoratori disoccupati e, in generale, per chi si trova in condizioni di difficoltà economica.



Relativamente all’imposta sulla pubblicità il consiglio comunale ha approvato modifiche e integrazioni al regolamento che prevedono agevolazioni all’imposta per la copertura, con pannelli pubblici, di cantieri o edifici in condizioni di degrado ai fini di un maggiore decoro. Per lo stesso motivo si introduce la regola per cui, prima di installare pannelli pubblicitari, occorre regolare autorizzazione per poi procedere al pagamento dell’imposta in modo da avere una regolamentazione chiara e definita con autorizzazione obbligatoria e preventiva al pagamento. Nel regolamento Cosap viene poi disciplinata l’imposta sulle stazioni radio base per le antenne mobili adeguata con lo stesso canone nelle quattro zone della città, nonché le agevolazioni per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei mezzi edili finalizzate alla nuova edilizia ovvero alle ristrutturazioni.

Sul versante delle imposte il consiglio comunale ha approvato anche le aliquote della Tasi che rimangono invariate anche per il 2019.



Via libera infine al permesso di costruire in deroga richiesto dalla proprietà del “Romagna Camping Village” per la realizzazione del blocco bagni del futuro campeggio, oggetto di manifestazione d’interesse e approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 20 dicembre. Con il rilascio di questo permesso, ha sottolineato nel suo intervento il sindaco Renata Tosi, di fatto si anticipa e si forniscono i primi strumenti per la prevista riqualificazione dell’area ricettiva all’aria aperta che, con le altre aree adibite a campeggio, occupa 40 ettari di ricettivo a campeggio nella zona sud di Riccione.



La seduta si è conclusa con un ringraziamento a tutti gli uffici comunali che hanno consentito di arrivare a fine anno con tranquillità e professionalità a chiudere partite significative quali il bilancio e il piano delle opere pubbliche. Occasione per un augurio di buon 2019 a tutto il consiglio comunale.