Coriano cerca un gestore per il bar del Palazzetto dello Sport

Attualità

Coriano

| 14:21 - 28 Dicembre 2018

Palasport di Coriano.

E’ in pubblicazione il bando di gara per la concessione dei locali adibiti a pubblico esercizio bar e ristorante, posti all’interno dell’impianto sportivo comunale nel PalaSIC, il Palazzetto dello sport di Coriano. Tale concessione avrà una durata di 17 mesi più eventuali 6 mesi di proroga e avrà decorrenza dalla data di determina di aggiudicazione, indicativamente i primi giorni di febbraio 2019.

Dopo la presa in carico da parte dell’Amministrazione degli impianti sportivi di via Piane, questo è un ulteriore passaggio, in attesa di un nuovo affidamento degli stessi.

Il termine ultimo per la presentazione sarà venerdì 11 gennaio 2019.