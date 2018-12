Nek in concerto, Piazza Cavour diventa una discoteca: ecco gli eventi del Capodanno di Rimini

Eventi

Rimini

| 13:56 - 28 Dicembre 2018

Nek e Marco Rissa, protagonisti del Capodanno di Rimini.

Il capodanno più lungo del mondo di Rimini cala il suo tris d’assi. Dal concerto live di Nek in piazzale Fellini, ai dj set di Marco Rissa dei Thegiornalisti e di Cosmo con Ivreatronic dj set in piazza Malatesta. Tre grandi eventi al centro di un lungo programma diffuso in tutta la città, nei luoghi simbolo del mare e del centro storico di Rimini.

NEK IN PIAZZALE FELLINI. La festa inizia alle ore 22 in piazzale Fellini con il concerto di Nek. Il concerto di Rimini sarà l’occasione per ripercorrere la lunga carriera di Filippo Neviani in arte Nek, esplosa con "Laura non c’è" e proseguita con un successo che non si è più fermato, passando attraverso 25 anni di carriera, 19 dischi di platino e 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, fino al prossimo progetto musicale del 2019 che lo vedrà fra i big del festival di Sanremo. Insieme alla sua musica si aspetterà lo scoccare della mezzanotte e, dopo l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio sul mare, il cuore della festa si sposterà nel centro storico.

PIAZZA CAVOUR DANCEFLOOR. In piazza Cavour, dalle ore 23, Anna Pettinelli arriverà per infondere la sua carica di simpatia e spensieratezza a quanti vorranno vivere l'emozionante dj set. Un travolgente percorso musicale che seguirà le evoluzioni alla consolle di Ricky Battini. A seguire l’ultimo djset di Lappa nella sua Rimini: una ultima notte in consolle per un viaggio nel clubbing alternative-rock ed indie-pop riminese da fine anni 90 ad oggi. Il Teatro Galli appena inaugurato apre le porte al pubblico con un “fuori programma” straordinario di visite guidate non stop, con inizio ogni 30 minuti (per gruppi di max di 30 persone,dalle ore 17.00 alle ore 02.00)

DJ SET PIAZZA MALATESTA. La festa continua con epicentro piazza Malatesta. Qui, fra il castello rinascimentale e il teatro verdiano appena rinato dopo 75 anni di attesa, andrà in scena un lungo dj set con protagonisti d’eccezione che si alterneranno alla consolle. Si parte alle ore 23.30 con dj Dan:Ros che darà il via alle prime sonorità. Da mezzanotte e mezza salirà in consolle Marco Rissa, il chitarrista e co-fondatore del gruppo italiano rivelazione TheGiornalisti, con il suo dj set. Il dirompente successo della band TheGiornalisti sta creando un nuovo canone d’ascolto per la generazione dei trentenni ma ha rivelato anche a una platea più vasta il talento di Marco Rissa, chitarrista, tastierista e cofondatore del gruppo, un artista di successo e un autentico cultore del suono. Marco Rissa sarà protagonista di un dj set unico, con sonorità tra il pop/indie-rock/elettronica senza tralasciare i successi della sua band in una performance che vede anche un featuring di SanDiego. A seguire, sempre in piazza Malatesta, arriva Ivreatronic dj set. Cosmo, fresco di disco d’oro per ‘Quando ho incontrato te’, si alternerà in consolle con Splendore, Foresta e Enea Pascal, i fondatori, insieme all’artista piemontese, del collettivo Ivreatronic. Cosmo è uno dei personaggi musicali più in voga e anche più eclettico, con le sue doti di cantautore, musicista elettro-pop, produttore artistico e sarà protagonista per l’ultima notte dell’anno con uno show dai contenuti inediti. A due passi, nel cortile interno di Castel Sismondo, atmosfere più intime attendono i viandanti di capodanno sin dalle ore 18 per sorseggiare un aperitivo e, dalle ore 19, ascoltare il djset ‘Final cut’ a cura dell’artista Niconote. Dalle ore 22 il cortile interno del Castello si trasformerà in un inedito set fotografico per ritratti fotografici d’autore ben augurali firmati da Enrico De Luigi.

COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI, MUSICHE LATINE E DJ SET. Per chi ama le sonorità elettroniche nella loro forma più vera e tangibile l’appuntamento è al Complesso degli Agostiniani con ‘Pamphili’. Artisti internazionali di livello che calcano la scena dei festival più importanti, da Ibiza a Berlino, saranno i protagonisti della serata. Special guest direttamente da Berlino Julie Marghilano, una figura carismatica nel panorama elettronico internazionale e sempre presente nelle feste più cool di Berlino e in varie parti del mondo per proporre il sound techno pieno di groove e qualità. Ad affiancarla dj Stefano Savoretti con le sue sonorità gradevoli e morbide.

Accanto, nel teatro degli Atti, andranno in onda le sonorità latine di "Amore e Capoeira", con lo staff del Grancaribe di Rimini al gran completo per una lunga serata con intrattenimento musicale, spettacoli e animazione.

MUSICHE ALLA DOMUS E MUSEO IN FESTA. L’intrattenimento per famiglie e bambini per salutare in festa il passaggio dal vecchio al nuovo anno si trova al Museo della città. Dalle ore 21.30 ‘Silvestro's Little Art Gallery /Piccola Galleria d'arte Silvestro’: laboratorio a cura di Manuela Veronesi e Angela Marcatelli per bambini da 3 a 6 anni. Dalle ore 22: ‘Notte dei Desideri, una caccia al tesoro’ a cura di Romina Pozzi e Francesca Tentoni per bambini da 7 anni (prenotazioni: 0541.704415; 0541.793851). Dalle ore 22 nella Sala del Giudizio, la musica incontra l’arte per una serata in musica con Art Trio. Aldo Capicchioni – violino, Michela Zanotti – viola, Anselmo Pelliccioni – violoncello con le loro sonorità raffinate accompagnano il pubblico in un piacevole viaggio musicale proponendo creazioni ed adattamenti musicali inediti e originali e interpretando senza limiti di genere ogni stile musicale, da Bach al Roch. A seguire brindisi della mezzanotte fra gli affreschi del trecento riminese. Protagonisti fra i mosaici della Domus del chirurgo le note jazz di Daniele Bartoli Trio (Daniele Bartoli – chitarra, Francesco Sciara – chitarra, Francesca Alinovi – contrabbasso) con un repertorio di classici della tradizione americana della Swing era passando per brani del repertorio di maestri come Duke Ellington e Benny Goodman. E dalla mezzanotte ‘Canzoni appese tra futuro e preistoria’ con Houdini Righini e Massimo Marches in un set per voci, chitarre ed elettronica. Canzoni eterne e argentate da David Bowie, Brian Eno, Nick Cave, Lou Reed, Iggy Pop, T- Rex, Roxy Music, The Cure, Depeche Mode, The Beatles, Kurt Weill e molti altri.

OPEN DAY BIBLIOTECA. La Biblioteca Gambalunga, scrigno di bellezza e cultura nel cuore della città, il 31 dicembre, per festeggiare il passaggio al nuovo anno, organizza visite guidate alle sue splendide Sale antiche, ove sarà possibile ammirare i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi. Nelle Sale del Seicento e del Settecento si potranno scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse culturale. Per le visite guidate è necessaria la prenotazione per fasce orarie:

8.30/9.30/10.30/11.30/12.30 - 14.30/15.30/16.30/17.30/18.30.

L'ANTEPRIMA DEL 30 DICEMBRE. La festa a Rimini inizia già il giorno prima. Domenica 30 dicembre, dalle ore 18 in piazza Cavour, ci sarà un’anteprima d’eccezione ai festeggiamenti di fine anno con Daddy G, uno dei membri fondatori dei Massive Attack, per uno dei suoi leggendari dj set. Grant Marshall aka Daddy G. è un’icona della musica contemporanea, componente dei Massive Attack, ma prima ancora un abile dj che, sin dagli anni ‘80, ha contribuito a forgiare quel "Bristol Sound" fondativo di tanta musica elettronica contemporanea. Daddy G. porterà a Rimini molti remix dei Massive, musica elettronica, dubstep e reggae per anticipare i festeggiamenti di fine anno e allungare la ricaduta turistica sul territorio.

Il 2019 INIZIA CON l'OPERA AL TEATRO GALLI. Il Teatro Amintore Galli inaugura il 2019, con una delle opere liriche più famose, la ‘Carmen’, con le musiche di Bizet. Ad eseguirla sarà l’Astralmusic Symphony Orchestra, Direttore Massimo Taddia insieme al Coro Lirico Città di Rimini ”A. Galli”, diretto dal Maestro del coro Matteo Salvemini. La regia è di Paolo Panizza. Orario: 1 gennaio alle ore 17.00, 3, 4 e 5 gennaio alle ore 20.00 (Ingresso: a pagamento. Costo da 10 € a 75 €).