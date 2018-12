Nel cuore di Cattolica proseguono gli eventi del Santa Claus Village

Eventi

Cattolica

| 13:48 - 28 Dicembre 2018

Immagini del Santa Claus Village di Cattolica.

Il Santa Claus Village Cattolica nel lungo ponte di Capodanno propone delle significative novità. Da sabato 29 dicembre 2018 a martedì 1° gennaio 2019, la Befana incontrerà Babbo Natale per un simbolico passaggio di consegne, una staffetta tra i personaggi protagonisti delle festività di fine e inizio anno.





Sabato 29 dicembre riapre il Santa Claus Village Cattolica con tante attrazioni da piazza della Repubblica a viale Bovio. Il Palatenda allestito in piazza della Repubblica ospita nuovi spettacoli e giochi al coperto, in cui i personaggi delle favole e la Befana contendono la scena con Babbo Natale nel nuovo cartellone di Favolandia.

Attorno trovano spazio una miriade di giochi ed esibizioni da vivere assieme agli animatori e personaggi in costume, i mercatini con le idee regalo e i truck food con le specialità gastronomiche.





Sino a martedì 1° gennaio, il villaggio sarà aperto dalle 10 del mattino alle 19, con i cori natalizi dal vivo, l’animazione e l’apertura di Gommolandia all’interno del pala tenda. Tutti i giorni alle 11 si terrà il primo spettacolo “Aspettando la Befana” che sarà poi riproposto alle 15.30, in cui Santa Claus accoglie la simpatica vecchietta che vola sulla scopa; alle 12.30 lo Spettacolo in Circo e alle 13 a pranzo con Babbo Natale e la Befana nei truck food; alle 14 il musical Peter Pan e alle 14.30 spazio ai piccoli per la Baby Christmas Dance, mentre alle 16.30 si terrà un altro Spettacolo in Circo e alle 17.30 il nuovo musical “Le Favole del West” dedicato al mondo dei cow boy, rigorosamente recitato, ballato e cantato dal vivo con la supervisione del direttore artistico Dino Colombi che a Cattolica ha portato una compagnia di dodici ottimi elementi. Il Pala Tenda sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalla mattina alla sera, ad eccezione del 1° gennaio in cui aprirà nel pomeriggio.





Le altre aree tematiche del divertimento che si sviluppano lungo un chilometro nel centro di Cattolica sono il Santa Luna Park, il Santa Young Park e il Santa Baby Park in piazzale Roosevelt. Assistere a tutti gli spettacoli all’interno del teatro al coperto, entrare a Gommolandia, visitare la Casa di Babbo Natale e la Casa delle Letterine, costa soltanto 4 euro per i bambini 7 euro per gli adulti, con un bambino gratis per le famiglie con due adulti e due bambini. In viale Bovio è allestito il Salotto Gourmet, dove i ristoratori propongono le loro ricette in un esclusivo salotto all’aperto, che offre tante proposte enogastronomiche, dagli aperitivi più sfiziosi ai piatti ricercati. In piazza Primo Maggio è invece allestito il Villaggio Pejo con la pista di pattinaggio su ghiaccio e la ruota panoramica aperte dalla mattina alla sera fino all’Epifania.