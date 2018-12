Il concerto degli auguri di Riccione con la musica di Giovanni Allevi

Eventi

Riccione

| 13:18 - 28 Dicembre 2018

E’ arrivato il giorno di Giovanni Allevi.

L’attesissimo concerto del musicista e compositore marchigiano, famoso e amato in tutto il mondo, è in programma per sabato sera al Palazzo dei Congressi (inizio ore 21.00) in occasione del Concerto degli Auguri dedicato alla città.

Allevi sarà a Riccione con l’Orchestra Sinfonica Italiana per una tappa speciale dell’Equilibrium Tour in versione Christmas, una special edition natalizia in cui il Maestro regalerà anche due opere inedite, e porterà sul palco alcuni ospiti a sorpresa.

"Nello spirito del Natale - afferma Giovanni Allevi – non potevo che fare un regalo a mio modo: presentare al pubblico due mie nuove composizioni scritte negli ultimi mesi, indipendentemente dalle uscite discografiche. Un segno di riconoscenza per il travolgente affetto ricevuto durante l'Equilibrium Tour".

Sono andati esauriti in un’ora i mille ticket gratuiti che danno il diritto all’accesso in sala sabato sera. Per consentire i controlli e un afflusso ordinato le porte del Palazzo dei Congressi apriranno alle 19.00 ma l'ingresso in Sala Concordia sarà possibile non prima delle 20.30, salvo diversamente indicato per esigenze tecniche.

Sarà data priorità ai possessori di biglietto ma, nel caso rimanessero posti disponibili, verrà consentito l'ingresso anche a chi non è riuscito a ritirarlo nel giorno di distribuzione.