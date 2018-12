Fanno razzia di alcolici e cosmetici al supermercato, in manette due trentenni

Cronaca

Rimini

| 13:15 - 28 Dicembre 2018

Auto dei Carabinieri.

Nell'ambito dei controlli coordinati dal Capitano Sabato Landi, giovedì pomeriggio i Carabinieri di Rimini hanno arrestato per furto aggravato I. A, 34 anni, e G. G., 30 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia. Entrati all'interno di un supermercato del centro di Rimini, sono stati notati dal personale addetto alla sicurezza mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali, per poi mettere nel carrello cosmetici e bottiglie di superalcolici. Uno dei due uomini ha superato la cassa dell'uscita "senza acquisti", infine insieme hanno fatto passare la refurtiva dal retro dell’impianto di allarme collegato ai dispositivi antitaccheggio, venendo però bloccati dai Carabinieri giunti sul posto. L'arresto è stato convalidato nella mattinata di venerdì: in attesa del processo, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora dalla Provincia di Rimini.