A Misano World Circuit tre giorni di festa, torna Motor Legend Festival

Attualità

Misano Adriatico

| 12:55 - 28 Dicembre 2018

Motor Legend Festival.

Misano Adriatico. Sarà ancora Motor Legend Festival nel 2019. Dopo il successo della edizione del debutto, torna l’evento che, lo scorso anno, ha subito attirato l’attenzione internazionale, per i suoi contenuti di novità e per lo spettacolo proposto.

Spettacolo che, per la prossima edizione, che andrà in scena dal 26 al 28 aprile 2019, promette di raggiungere e superare quello del 2018, con nuovi contenuti, proposte e esclusive internazionali.

Cambia la location, che si sposta a Misano World Circuit, molto più che una pista, ma anche una occasione di festa, con gli eventi in autodromo che la sera si spostano nella movida della riviera adriatica.

Perché Motor Legend Festival 2019 è una vera festa dei motori, a due e quattro ruote, che vuole coinvolgere tutta la famiglia, con iniziative aperte anche ai più giovani.

L’evento si svilupperà su tre giorni, con venerdì 26 aprile che vedrà gli oltre 70 mila mq del paddock di MWC protagonista, con incontri, mostre e iniziative, mentre sabato 27 e domenica 28 aprile sarà la pista il cuore della attività.

Tre giorni dedicati a motori e motorsport, alla storia, allo sport, al costume, ai miti delle due e delle quattro ruote, in pista con tanti grandi campioni e personaggi famosi.

Attività incentrata su show e spettacolo a 360°, con le attrazioni a due ruote in leggera prevalenza, dato il Dna del circuito romagnolo, importante sede di una gara del motomondiale, e con eventi che coinvolgeranno anche la vicina Repubblica di San Marino, con la sua grande passione per i motori e per i rally.



MOTOR LEGEND FESTIVAL

E’ un palinsesto in via di allestimento, ma già molto ricco e stimolante, quello di Motor Legend Festival 2019. In estrema sintesi, ad oggi, potrebbe essere così riassunto: Ducati Scrambler, Bike Legend Meeting, Historic Formula One, Pagani 20, Mustang 55, Hazzard 40, Kart&Son, Hot Laps, Martini Times.

Una sintesi che, già così proposta, è capace di far volare la fantasia, ma con una realtà che, sul Misano World Circuit si tradurrà dal vivo in moto e macchine fantastiche, con piloti, attori e personaggi che daranno vita ad uno show unico e divertente. Tanto spettacolo e anche, ovviamente, una parte riservata alla competizione, con una originale gara di kart che vedrà coinvolti grandi personaggi e i loro figli …

Insomma, Motor Legend Festival 2019 sarà un evento da non perdere, con contenuti, dettagli e nuove idee che verranno resi noti nel percorso di avvicinamento al 26 aprile 2019.



VITO PIARULLI

“Dopo il buon riscontro del 2018, ci riproviamo! – commenta un entusiasta Vito Piarulli, uno che di grandi eventi se ne intende - Sarà un'edizione molto diversa, per contenuti e celebrazioni, rispetto a quella andata in scena lo scorso anno, ma sempre all'insegna di realizzare tutto al meglio e con qualità. Misano World Circuit, a cui va il nostro primo ringraziamento, ha accolto con entusiasmo lo "step 2" del nostro progetto ed insieme a loro contiamo di far crescere ancora Motor Legend Festival, per farlo diventare un punto di riferimento nel Motorsport ...e non solo!”