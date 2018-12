Trasporti, nuove tariffe Start Romagna per gli abbonamenti, ecco tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 12:27 - 28 Dicembre 2018

Autobus Start Romagna.

La Regione Emilia Romagna ha in questi giorni approvato la delibera che fissa criteri e tariffe per gli abbonamenti "Mi Muovo Insieme" per il triennio 2019 - 2021.

Nella delibera sono indicate le categorie degli aventi diritto:

a. anziani (uomini e donne) con età non inferiore a 65 anni e reddito ISEE del nucleo non superiore a 15.000 €

b. disabili, secondo le categorie previste dalle passate deliberazioni che vengono confermate

c. famiglie numerose con 4 o più figli e ISEE non superiore al 18.000 €

d. rifugiati e richiedenti asilo.

Le nuove tariffe base, che saranno in vigore dal 1° febbraio 2019, sono le seguenti:

- Urbano = 150 € (valido sull'area urbana della città di residenza)

- Extraurbano = 150 € (valido sull'intero bacino di residenza per percorsi extraurbani e/o suburbani - NO rete urbana)

- Integrato = 220 € (valido sull'intero bacino si residenza per percorsi extraurbani, suburbani comprese le linee urbane ivi presenti).

Entro gennaio 2019 i Distretti socio-assistenziali potranno stabilire ulteriori agevolazioni a riduzione delle tariffe base sopra indicate. Tutte le informazioni saranno rese tempestivamente disponibili sul sito www.startromagna.it nella sezione dedicata “abbonamenti agevolati” e presso i Punto Bus Start Romagna.

Nel frattempo, in attesa delle ulteriori determinazioni, nel corso del mese di gennaio potranno essere acquistati/rinnovati i titoli di viaggio a tariffa 2018.