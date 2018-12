Rimini, corruzione e trasparenza, il Comune accoglie suggerimenti dai cittadini

Attualità

Rimini

| 12:23 - 28 Dicembre 2018

Prevenzione della corruzione.

E’ in pubblicazione sul sito dell’ente l’avviso per raccogliere proposte e suggerimenti dei cittadini per aggiornare per il prossimo triennio 2019 – 2021 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

L’Amministrazione comunale invita quindi i cittadini e le associazioni, che riterranno di portare il proprio contributo d’idee alla redazione del piano, a formulare suggerimenti e proposte che saranno valutate anteriormente alla redazione dei piani per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione che possa essere la più efficace possibile.

Suggerimenti e proposte che potranno essere inviati entro il 12 gennaio 2019 a: segreteria.generale@comune.rimini.it.

Il Piano Anticorruzione per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale nel gennaio scorso, è visionabile invece con gli allegati correlati a questo indirizzo .

Considerata la natura dei piani, che al di là dell’aggiornamento obbligatorio da effettuarsi annualmente entro il 31 gennaio, possono in ogni momento essere migliorati ed adeguati, i cittadini potranno formulare le proprie proposte anche successivamente alla loro adozione e senza termini di scadenza.