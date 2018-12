Anche Reggini protagonista del Natale delle Meraviglie con la nuova Audi Q3

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:22 - 28 Dicembre 2018

La pista del ghiaccio del Natale delle Meraviglie di San Marino.

In attesa di brindare al Nuovo Anno, susseguono senza sosta gli appuntamenti de Il Natale delle Meraviglie di San Marino ideato per regalare magiche emozioni a grandi e piccini fino al 6 di gennaio del prossimo anno. Negli eventi non manca Reggini che nell’ambito de Il Natale delle Meraviglie presenta la Nuova Audi Q3, in anteprima assoluta sulle strade del Titano. Inoltre, tutti coloro che accompagneranno i propri bambini nella grande cupola delle Emozioni che sorge sul Campo Bruno Reffi, nel centro storico di San Marino, potranno ammirare la Nuova Audi A1 Sportback che farà bella mostra di sé nei pressi del Dome di oltre 200 mq, regno dei bambini del “Natale delle Meraviglie” dove è possibile scrivere e consegnare alle Poste del Polo Nord la letterina a Babbo Natale.



E, sempre parlando di realtà virtuale, scaricando l’App Live in Sm di Tim San Marino sarà possibile vivere sul proprio smartphone l’emozione di una visita speciale nel centro storico.



Negli info point del Natale delle Meraviglie si potranno trovare tanti sconti targati Smoll. Il brand sammarinese, partner dell’evento, regalerà coupon a tutti i visitatori del Natale delle Meraviglie.



Altro complice delle “emozioni” è Koppe azienda di abbigliamento sportivo e personalizzato di San Marino, che ha curato l’outfit dei Maggiordomi di Natale e ha realizzato per il Natale delle Meraviglie tanti gadget.



Inoltre, per vivere la magia del Natale visitando la Galleria della Cassa di Risparmio nel centro storico si potranno ammirare splendidi presepi artistici.



Intanto grande attesa per la Festa di Capodanno, lunedì 31 dicembre in Piazza Sant’Agata e il brindisi di mezzanotte offerto da TitanCoop.