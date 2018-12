Nuovo bar a Tavullia, nel paese di Valentino Rossi inaugura "Route"

Eventi

La signora Jana con il figlio Nicolas e Laura.

Un nuovo spazio a Tavullia dove degustare dolci, ottimi vini, champagne e tanto altro: venerdì 28 dicembre alle 17 inaugura il Route Bar in via Roma, una novità assoluta per Tavullia che vede spesso tanti stranieri a visitare il paese di Valentino Rossi. La festa sarà animata dalla diretta di Radio Studio Più. La signora Jana, la proprietaria, con il figlio Giuseppe e l'aiuto di bariste di qualità, saranno lieti di proporre colazioni sia dolci (specialità di ogni genere) che salate (ideali quindi per i turisti del nord Europa) e tanto altro. Molto fornita la cantina con vini selezionati e prestigiosi Champagne.