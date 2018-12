Grande festa per la centenaria Ines Casoli, la sua storia

Attualità

Cattolica

| 11:45 - 28 Dicembre 2018

Compleanno centenario Ines Casoli.

Una nuova cittadina cattolichina ha raggiunto l'importante “traguardo anagrafico” dei cento anni. Si tratta di Ines Casoli che ha festeggiato giovedì 28 dicembre il proprio secolo di vita. Nel pomeriggio, Ines ha ricevuto la visita del Sindaco Mariano Gennari che l’ha voluta omaggiare con dei fiori per porgerle gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione. Accanto a lei i nipoti e gli altri familiari che si sono stretti ad Ines in questa ricorrenza. La neo-centenaria è cresciuta insieme alla sorella Silvana ed al fratello Aldo, entrambi venuti a mancare negli anni scorsi. Ha due nipoti, Oriana e Katia, entrambe figlie della sorella, e cinque pronipoti: Nicola, le gemelle Chiara e Lucia, Martina e Veronica. Ines non si è sposata ed ha sempre lavorato prestando la propria opera presso colonie, alberghi e famiglie. Per diversi anni ha anche svolto attività di volontariato con la Caritas ed è ancora una donna molto attiva. Tra le curiosità, va citata la sua grande passione per la Juventus. Tutt'ora Ines segue la squadra del cuore e recentemente, per testimoniare il suo affetto, è stata inviata alla società una sua foto con tanto di maglia bianconera. La Juve ha ricambiato il gesto inviando ad Ines una immagine corredata di dedica da parte di Giorgio Chiellini. Un lungo cammino per la neo centenaria, ricco di esperienza, saggezza e ricordi. Per lei tutto l'affetto della comunità cattolichina.