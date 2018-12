Trio67 insieme al sassofonista Alessandro Scala al ristorante la Marianna di Rimini

Eventi

Rimini

| 09:04 - 28 Dicembre 2018

Sassofonista Alessandro Scala.

Arrivano domenica 30 dicembre al ristorante la Marianna di Rimini il Trio67 insieme al sassofonista Alessandro Scala. Trio67 è un racconto musicale che propone standard jazz e brani pop, italiani e internazionali, rivisitati in chiave jazzistica aventi un legame con gli anni sessanta e in particolare con 1967. In alcuni casi il legame con il 1967, anno di nascita dell’ideatore del progetto è evidente, come nel caso dell’anno di uscita dell’album in cui il brano venne pubblicato per la prima volta, o l’anno della morte del compositore. In alcuni casi si tratta di brani i cui esecutori e compositori hanno un legame con protagonisti ed eventi degli anni sessanta. Da Jobim, Mancini, Bacharach, Mingus fino ai Beatles, Battisti, Tenco, Martino, De Andrè. L’esecuzione musicale è accompagnata dalla proiezione di didascalie, foto dell’epoca e immagini dei più celebri film di quegli anni, in particolare il 1967. Special guest Alessandro Scala, Marco Piva al basso, Andrea Bolognesi al pianoforte e Roberto Giannini alla batteria. Dalle ore 19 alle 22 presso il ristorante La Marianna in Viale Tiberio 19.