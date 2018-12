Calcio D, nuovi collaboratori al Forlì Calcio al fianco di mister Stefano Protti

Sport

Forlì

| 21:36 - 27 Dicembre 2018

Da sinistra il ds del Forlì Galassi, il presidente Cappelli e il mister Protti.



Cambiano i collaboratori del tecnico Stefano Protti al Forlì Calcio. La società comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con il preparatore atletico Lorenzo Vagnini e con il preparatore dei portieri Andrea Spinelli. Entrambi avevano iniziato la stagione al fianco di mister Campedelli. La società comunica inoltre di aver raggiunto l'accordo con Nicola Bosi per il ruolo di preparatore atletico, e con Stefano Dadina per il ruolo di preparatore dei portieri. Il Forlì F.C. ringrazia Lorenzo e Andrea per il lavoro svolto e per il costante impegno mostrato, e augura loro le migliori fortune professionali per il futuro.