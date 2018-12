Calcio dilettanti, il Cattolica ha preso il portiere Rossini e cerca un difensore centrale e un bomber

Sport

Cattolica

| 18:53 - 27 Dicembre 2018

Il portiere Andrea Rossini ha trovato l'accordo col Cattolica.

Il San Marino sta trattanto un attaccante e si sta muovendo col Rimini per avere il giovane centrocampista Battistini e magari anche l'esterno Buscè. Richieste dalla serie C per la mezzala Gasperi che mister Muccioli sta facendo crescere al meglio: il giocatore rispetterà il patto stretto al momento dell'accordo col presidente Mancini che ha creduto ciecamente in lui e non si muoverà dal club biancazzurro.

ECCELLENZA A Cattolica è arrivata l'ufficialità: il club giallorosso si è rinforzato con un'altra pedina. Dopo l'arrivo di Nicolò Bacchiocchi, centrocampista classe ’91, che aveva iniziato la stagione nella Juvenes/Dogana (campionato interno sammarinese) e di Dennis Scoccimarro, difensore classe ’99, è stato ingaggiato il portiere Andrea Rossini, classe 1990, cresciuto nelle file del Cesena, la scorsa stagione a Castelvetro (32 presenze in D) e prima a Savona in C, Bellaria, Foligno, Lupa Roma, Ivrea. Per il club giallorosso un bel colpo dopo l'uscita di scena di Palazzi. In uscita anche i difensori Bianchi e Parma oltre al centrocampista Boschetti. La società col ds Emanuele Benvenuti cerca un difensore centrale e un attaccante.

ste. fe.