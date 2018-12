Riccione: spaccio di sostanze stupefacenti, scattano le denunce. Sequestrati cocaina e denaro

Cronaca

Riccione

18:01 - 27 Dicembre 2018

Spacciatore mentre vende droga, foto di repertorio.

Intenso contrasto da parte dei Carabinieri di Riccione del reato di spaccio nei giorni scorsi. L'attività ha portato alla denuncia di un 26enne pregiudicato albanese: il giovane è stato visto mentre si appartava con altri giovani nelle vicinanze di una discoteca di Misano Adriatico. Con sé aveva quasi 5 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata assieme a 1725 euro, somma ritenuta provento di spaccio. La denuncia è scattata, per lo stesso reato di detenzione ai fini di spaccio, per un 27enne residente a Rimini: fermato a Cerasolo per un controllo stradale, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina.

Nel corso dei servizi di controllo disposti dal Comando di Viale Sirtori di Riccione, infine, sono stati segnalati alla competente Autorita’ amministrativa nove assuntori poiche’ trovati in possesso di oltre mezzo etto di droga complessivi tra cocaina, hashish e marijuana.