Cronaca Coriano | 17:50 - 27 Dicembre 2018 Intervento dei carabinieri, foto di repertorio. Un 40enne di Coriano è stato denunciato per il reato di evasione. L'uomo, ai domiciliari per spaccio, è stato sorpreso dai Carabinieri della stazione di Coriano fuori dalla sua abitazione. L'uomo era in compagnia di altre persone. La misura cautelare a cui era sottoposto prevedeva inoltre il divieto di contatti con persone al di fuori del proprio nucleo familiare.