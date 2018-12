Cronaca

Montescudo

| 17:34 - 27 Dicembre 2018

Furto borsa in auto, foto di repertorio.

Durante gli scorsi giorni di festa, i Carabinieri hanno formalizzato due denunce a Montescudo - Monte Colombo. Un 31enne del luogo è stato sorpreso mentre rubava una borsa da un'automobile parcheggiata: all'interno c'era il portafoglio con 600 euro. Un 63enne rumeno, in Italia senza fissa dimora, è stato invece controllato nella notte di Santo Stefano e trovato in possesso di un coltello a scatto e due coltelli a lama fissa. E' stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.