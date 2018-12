Attualità

Montescudo

| 17:23 - 27 Dicembre 2018

Nuovo comandante di Stazione Montescudo Monte Colombo Francesco Fabbri.

Montescudo – Monte Colombo ha un nuovo Comandante di Stazione. Da alcune settimane, in sostituzione del Luogotenente Gianfranco Trivilino, collocato in congedo, è stato nominato il Maresciallo Maggiore Francesco Fabbri. 43 anni, laureato in giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione, inizia la sua carriera nel 1997 in una Stazione della Sicilia per poi approdare nel 2011 (dove rimarrà fino al 2018) al comando dell’Aliquota Radiomobile di Comacchio (FE).