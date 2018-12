Paolo Cevoli mattatore al Palazzo dei Congressi di Riccione

Attualità

Riccione

| 15:51 - 27 Dicembre 2018

Paolo Cevoli, foto di Daniele Casalboni.

E’ stato un vero e proprio trionfo quello di Paolo Cevoli la sera di Santo Stefano al Palazzo dei Congressi.

Oltre 1.000 persone hanno affollato la Sala Concordia per assistere allo spettacolo La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli, una divertentissima rilettura del libro dei libri, interpretata dal comico riccionese per la prima volta nella sua città. Tra gag esilaranti ma anche momenti di riflessione e poesia, Cevoli ha raccontato alcuni dei più noti episodi biblici e relativi protagonisti, come recita il titolo, a modo suo, trasportandoli spesso in Romagna per modi, espressioni e temperamento.

Risate continue hanno accompagnato l’intera serata, con un pubblico delle grandi occasioni entusiasta e divertito tra cui era presente anche la famiglia dell’attore.

La serata di mercoledì sera Santo Stefano, ha dato il via ad una settimana di grandi eventi di Riccione Ice Carpet: sabato 29 dicembre sarà di nuovo il Palazzo dei Congressi ad ospitare una tappa speciale dell’Equilibrium Tour di Giovanni Allevi e l’Orchestra sinfonica italiana, e da domenica 30 dicembre comincia la grande festa di Capodanno con la tre giorni a firma Radio Deejay che inaugura con gli attesissimi Måneskin.