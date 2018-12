Approvato il progetto esecutivo per il percorso protetto a San Martino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:38 - 27 Dicembre 2018

Pista ciclo pedonale.

Prende corpo il progetto vincitore del Bilancio partecipato 2018. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo via Trasversale Marecchia a San Martino dei Mulini, da via XII Dicembre a via Novelli. Dopo due tentativi andati a vuoto, il progetto per la realizzazione di una pista ciclo-pedonale nel tratto compreso fra la casa dell’acqua e la provinciale Marecchiese si era infatti aggiudicato i 25.000 euro della terza edizione del bilancio partecipato. Un’edizione da record per quanto riguarda la partecipazione, con quasi 400 votanti in più rispetto agli 800 circa del 2016 e 2017.



L’intervento permetterà di realizzare un percorso protetto di 210 metri nel centro abitato della frazione, collegando via XII Dicembre a via Novelli in modo da dare continuità ai marciapiedi già esistenti. Nel primo tratto di circa 100 metri, a partire dalla Casa dell’acqua, è prevista la costruzione di un doppio cordolo di separazione rispetto alla carreggiata stradale al cui interno troveranno posto i pozzetti di raccolta dell’acqua piovana. Il secondo tratto del percorso protetto consentirà invece di raggiungere via Novelli grazie alla realizzazione di un marciapiede rialzato della larghezza di un metro e cinquanta centimetri circa, fino a ricongiungersi al marciapiede esistente. Infine, la pavimentazione della pista ciclo-pedonale sarà realizzata con asfalto bituminoso a cui verrà applicata una finitura superficiale in manto sintetico rosso.



La spesa complessiva di 50.000 euro prevista comprende anche la realizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane, la segnaletica stradale, le spese tecniche e gli oneri per la sicurezza.



Per il vicesindaco Zangoli e per l’assessore ai Lavori Pubblici Sacchetti, dopo l’inaugurazione a fine settembre dei lavori che hanno rimesso a nuovo il parco Francolini grazie al progetto vincitore del bilancio partecipato 2017 poi ampliato con ulteriori fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, anche la proposta risultata più votata dell’edizione 2018 si trasformerà presto in realtà. “Sappiamo che la messa in sicurezza di via Trasversale Marecchia nel centro abitato della frazione – commentano vicesindaco e assessore – è un problema particolarmente sentito dai residenti di San Martino dei Mulini, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di stanziare ulteriori somme rispetto ai 25.000 euro previsti dal bilancio partecipato per migliorare l’intervento inizialmente proposto”.



Intanto anche un altro progetto del bilancio partecipato è in corso di realizzazione, nonostante non sia risultato fra quelli più votati. L’Amministrazione comunale ha fatto propria la proposta presentata da un gruppo di cittadini per risolvere una serie di problematiche in via Daniele Felici, a partire dal continuo abbandono di sterpaglie a ridosso dell’area verde. Completati i lavori per la sistemazione della banchina di un tratto della via e per la ricollocazione dell’isola ecologica, anche la nuova recinzione che delimita il parco è ormai ultimata.