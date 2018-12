Calcio C, il Vicenza ha esonerato mister Colella e il vice Greco. Ecco Michele Serena

Sport

14:45 - 27 Dicembre 2018

Nel girone B della serie C ennesimo cambio di panchina: a Vicenza ecco Serena al posto di Colella.



Il Vicenza ha esonerato il tecnico della prima squadra Giovanni Colella e il vice Moreno Greco. Il club ha affidato a Michele Serena la guida tecnica della prima squadra. Michele Serena, nato a Venezia il 10 marzo 1970, nella lunga carriera come terzino vanta oltre 250 presenze in serie A con le maglie tra le altre di Inter, Fiorentina, Sampdoria e Juventus, oltre ad un’importante esperienza all’estero con l’Atletico Madrid. Da allenatore ha conquistato la serie B con lo Spezia nel 2012, dove da subentrato ha condotto la squadra dal terzultimo posto al primo in classifica, conquistando anche la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Prima Divisione. In carriera ha allenato inoltre Feralpisalò, Venezia in serie C e Padova, Grosseto e Mantova, in Serie B.

La Vis Pesaro ha messo fuori rosa Andrea Petrucci, autore del gol del pareggio nel derbt del Romeo Neri, con effetto immediato per motivi disciplinari. Essendo il giocatore di proprietà di Carpi, la società provvederà a risolvere l’accordo di prestito, per permettergli di trovare una nuova sistemazione durante il mercato invernale.