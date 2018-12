Capodanno in un km quadrato a Santarcangelo, tutte le limitazioni al traffico

Attualità

| 14:21 - 27 Dicembre 2018

I festeggiamenti di capodanno a Santarcangelo.

Entrano nel vivo i preparativi per il Capodanno in un km quadrato di Santarcangelo: per consentire l’allestimento degli spazi e lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune modifiche alla viabilità a partire dai prossimi giorni.

Venerdì 28 dicembre dalle 14,30 alle 19 la via di piazza Ganganelli antistante al Municipio sarà chiusa al traffico, mentre per parte di piazza Marini dalle ore 8 di domenica 30 dicembre alle 7 di martedì 1° gennaio saranno vietati transito e sosta.

Lunedì 31 dicembre, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, nella via di piazza Ganganelli e in via Garibaldi non sarà possibile transitare e sostare dalle 5 alle 15.

Dalle ore 15 di lunedì 31 dicembre alle ore 7 di martedì 1° gennaio scattano invece i divieti in seguito al posizionamento dei blocchi antisfondamento. Il transito e la sosta saranno vietati nelle vie di piazza Ganganelli, Daniele Felici (tra le vie Giordano Bruno e Andrea Costa), via Andrea Costa (tra via Montevecchi e Felici), Giuseppe Verdi (tra le vie Ludovico Marini e Bruno), via e piazza Ludovico Marini, via Matteotti, Cavour, Don Minzoni e Molari.

La via di piazza Ganganelli sarà chiusa anche nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio per le operazioni di smontaggio degli allestimenti.

Infine, dalle ore 18,30 di lunedì 31 dicembre alle ore 6 di martedì 1° gennaio, sull’intero territorio comunale saranno vietati sia la vendita per asporto che il consumo di bevande in bottiglia e contenitori di vetro.