Alessio Bernabei protagonista del capodanno: 'riscalderemo la notte di Riccione'

Eventi

Riccione

| 14:11 - 27 Dicembre 2018

Alessio Bernabei.

Tra i protagonisti del Capodanno di Riccione c'è anche Alessio Bernabei. Il cantautore, impegnato nella promozione di "Senza Filtri" (Warner Music Italia), suo secondo album da solista, si prepara a un 2019 pieno di eventi, a partire dal tour che lo vedrà sul palco tra aprile e settembre su tutto il territorio nazionale. Vicini alle festività e alla notte più attesa dell'anno, Alessio dichiara: "Con la musica riscalderemo la notte di Riccione, una bella festa per aprire alla grande, tutti insieme, il 2019. Le canzoni e le emozioni che giungeranno da quel palco saranno il miglior augurio per l'anno in arrivo".





Nel live di San Silvestro, Alessio ripercorrerà il suo intenso percorso artistico, dai più recenti successi dell'estate ("Ti ricordi di me?" e "Messi e Ronaldo"), alle hit che lo hanno fatto entrare nel cuore del grande pubblico. Un anno nuovo per un nuovo e inedito Alessio, oggi più maturo e consapevole che la sua musica sia una portatrice di messaggi per la sua generazione e non solo.





I brani contenuti in "Senza Filtri" raccontano l'Alessio di oggi, quel ragazzo che è diventato un uomo e ha messo la musica al centro della propria vita; l'artista che si diverte a suonare, a comporre, a vivere il rapporto con il pubblico nel modo più intenso possibile. I buoni propositi di Alessio? "Per il 2019 sogno tanto palco e quella musica dal vivo che più di ogni altra cosa sa regalare emozioni vere".