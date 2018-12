A Casa Madiba una serata in musica con Sara Jane Quartet

Eventi

Rimini

| 12:43 - 27 Dicembre 2018

Sara Jane Ghiotti.

Venerdì 28 dicembre, alle 22, presso Casa Madiba è in programma "In mancanza d'aria", concerto del Sara Jane Quartet, unica data di Rimini di presentazione del nuovo disco. L'iniziativa è stata organizzata all'interno

del dicembre di #NatalizzAzione e della programmazione di inziative ed eventi per i festeggiamenti dei 5 anni di Casa Madiba Network e i 3 anni di Casa Andrea Gallo #perlautonomia.





Il progetto prende il nome dall’omonimo disco, uscito il 25 maggio 2018 per AlfaMusic: “Si tratta di un lavoro di sintesi sulla musica populár brasiléira, i cui concetti sostanziali ho poi espanso in arrangiamenti per un’orchestra di archi e legni. Concettualmente, lo studio della cultura brasiliana e del suo melting pot sociale e artistico contribuiscono al mio personale progetto, nonché finalità artistica, di coesione, inclusione sociale, coscienza antropologica del nostro essere uniti nella diversità culturale. In esso, rendo omaggio a 3 grandi compositori: Edu Lobo, Milton Nascimento e Guinga”.





Sara Jane, cantante di origine inglese, affronta un repertorio che delinea un vero viaggio nella musica popolare brasiliana, dallo Choro, alla bossa nova, al Samba. Ciò che ne risulta è un originale sound Jazz, che non snatura l’anima popolare del progetto ma, anzi, ne rivela una chiave forse meno considerata, ovvero quella della contaminazione, vero cuore vibrante di questa musica: gli arrangiamenti si muovono cosi fra la musica classica, il pop e l’R’n B, con accenni di jazz rock e fusion.





La cultura musicale del Brasile è il risultato della sua varietà socio-antropologica: una terra che ospita un popolo variegato trova altrettante sfumature nella sua musica. Gli arrangiamenti sono interamente curati da Sara Jane.