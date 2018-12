Anche la cantautrice Petra Magoni protagonista del Bellaria Film Festival

Eventi

Rimini

| 12:41 - 27 Dicembre 2018

Petra Magoni (foto di Angelo Trani).

Dopo i successi teatrali del "Don Giovanni di Mozart secondo l’orchestra di Piazza Vittorio" (che ha debuttato al Teatro Bellini di Napoli il 19 ottobre), la partecipazione al Festival del Cinema di Roma, il concerto al Gran Font di Osaka, e l’Inno d’Italia cantato in occasione delle celebrazioni per il centenario della Camera dei Deputati in Montecitorio, Petra Magoni è nuovamente protagonista grazie ad uno dei risvolti artistici che fino ad ora la poliedrica cantante e performer aveva sempre tenuto più nascosti: quello di attrice.

Petra Magoni ha infatti annunciato la sua presenza alla prossima edizione del Bellaria Film Festival dove assisterà alle proiezioni e sarà protagonista agli incontri insieme ai rispettivi registi dei film che la vedono co-protagonista e per la precisione:

Venerdì 28 dicembre – ore 21.30 “Il Flauto Magico di Piazza di Vittorio” (fuori concorso). A seguire incontro col regista del film Mario Tronco e Petra Magoni (che interpreta La regina della Notte)

Sabato 29 dicembre – ore 21.00 “Vangelo” (Fuori concorso) A seguire incontro col regista Pippo Delbono e Petra Magoni