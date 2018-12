Misano, sigilli al Circolo La Pagoda per abusi edilizi e attività di pubblico esercizio

Cronaca

Misano Adriatico

| 12:20 - 27 Dicembre 2018

Polizia municipale.

La Polizia Locale di Riccione, Misano e Coriano a provveduto mercoledì mattina a porre i sigilli al circolo privato “La Pagoda” di Misano dopo che la Procura della Repubblica ha provveduto al sequestro dello stabile per abusi edilizi, attività abusiva di pubblico esercizio con somministrazione di cibo e bevande al pubblico, presenza di piste da ballo nonché di strumentazione di riproduzione e diffusione della musica non solo per i soci.

Il locale era sotto controllo da parte della Polizia Locale da diverso tempo dopo che, più volte, i proprietari del locali avevano provveduto a promuovere e pubblicizzare sui social network e non solo, la serata di Capodanno.

Il circolo privato verrà chiuso a partire da giovedì 27 dicembre fino alla decisione del Magistrato.