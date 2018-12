Marijuana, hashish e Lsd nascoste nelle parti intime: arrestato giovane sammarinese

Cronaca

| 11:53 - 27 Dicembre 2018

Auto di pattuglia della Gendarmeria di San Marino.

Con la droga nelle calze e nelle mutande in giro in auto a San Marino, arrestato un 20enne. La Gendarmeria ha fermato venerdì 21 dicembre un giovane sammarinese già noto alle forze dell'ordine. All'interno della sua auto un forte odore di marijuana. La forte agitazione del ragazzo ha insospettito gli agenti che, perquisendo il mezzo, hanno trovato a terra della sostanza stupefacente. La perquisizione personale del 20enne ha fatto scoprire altri due nascondigli: nelle calze e nelle parti intime il giovane aveva occultato altra droga. Nella sua casa altra droga oltre al bilancino di precisione. In tutto sono stati sequestrati 70 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e 4 grammi di francobolli di LSD. Il ragazzo è stato interrogato alla presenza del proprio legale di fiducia Avv. Antonio Masiello. Si trova in carcere a San Marino. Altre indagini sono in corso da parte del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria.

Continua senza sosta il monitoraggio del territorio da parte del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria per i contrasto allo spaccio di stupefacenti.