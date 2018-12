Rimini, asilo privato senza autorizzazione per bambini piccoli

Attualità

Rimini

| 10:57 - 27 Dicembre 2018

asilo privato.

L’11 dicembre scorso la Polizia Municipale di Rimini con funzionari del Settore del Diritto allo studio (Comune) e a personale dell’AUSL della Romagna, ha effettuato un controllo presso una struttura privata a Rimini nord. Al momento delle verifiche c'erano circa 40 bambini nei locali ed erano accuditi da personale regolarmente assunto e la struttura e la cucina si presentavano in discrete condizioni. Tra di loro anche diversi bambini al di sotto dei tre anni per ospitare i quali i gestori non risultavano in possesso della specifica autorizzazione richiesta dalla legge.

Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione non è un mero adempimento burocratico, poiché implica la verifica da parte di un’apposita commissione (Commissione tecnica Distrettuale) composta da esperti in edilizia, igiene, vigili del Fuoco e pedagogisti, del possesso dei requisiti, organizzativi (personale in numero sufficiente e dotato di apposita qualifica), igienico sanitari ed edilizi (anche strutturali).

Dato che la struttura è sprovvista di autorizzazione, per evidenti ragioni di sicurezza dei bambini ospitati il comune sospenderà il servizio assegnando un termine di decorrenza che permetta da un lato alle famiglie di organizzarsi per eventuali soluzioni alternative e, dall’altro, ai gestori di produrre richiesta di autorizzazione e documentare il possesso dei altri requisiti necessari all’attività (edilizi, lavorativi, sanitari, vaccinali, mense).