FOTO: Un successo di solidarietà la prima edizione dell'evento 'I Colori del Natale'

Attualità

Pesaro

| 19:50 - 26 Dicembre 2018

Foto Paolo Orsoni.

Si è conclusa la prima edizione dell'evento I Colori del Natale 2018 all'insegna della solidarietà a Borgo Santa Maria Pesaro sala ex Cinema, un grande successo oltre ogni aspettativa organizzato dall'Ottavo Quartiere del Comune di Pesaro in collaborazione con l'associazione aTuttotondo, sotto la direzione artistica e conduzione dell'artista Pesarese Francesca Guidi by Arte dei Led. L'angolo di Babbo Natale ha atteso i bambini per la consegna letterina, regalando un sacco pieno di dolci. Tanti i protagonisti due ospiti veramente speciali Ivan Cottini (primo ballerino al mondo malato di SM) e Asia D'arcangelo (Testimonial Fibrosi Cistica Marche) due storie di vita che si intrecciano, filo conduttore il coraggio di combattere ogni giorno la malattia portando un messaggio positivo di speranza nel non mollare mai.

Una conferma emozionante la exhibition canora di Elisa Del Prete, bravissimo il piccolo Luca Fattori. Tante sorprese divertenti alla presenza del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci tra cui l'elezione del Miglior "Babbo" Natale 2018 si aggiudica il primo premio (buono sconto per un viaggio offerto da EliKa viaggi) Davide, secondo posto (un mese di fitness offerto da Altis Fitness Club) Michele, terzo posto (maglietta logo evento) Luigi.

I bambini, modelli per un giorno protagonisti della spumeggiante sfilata Allegri Mosaici di Feliciana Cenerini, magia pura la performance di ballo dei due angeli del Natale Camilla Rupalti e Melory Bianchi. Un pomeriggio spumeggiante tra divertimento e solidarietà a favore della Lega Fibrosi Cistica Marche.