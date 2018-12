Calcio giovanile, due vittorie e un ko per le squadre del Gabicce Gradara

Sport

Gabicce Mare

| 18:17 - 26 Dicembre 2018

La squadra Alleivi del Gabicce Grdafra festeggia negli spogliatoi.

Due vittorie e una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara. Ora i campionati si fermano per la pausa invernale: la Juniores torna in campo domenica 13 gennaio, Allievi e Giovanissimi domenica 20.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Muraglia 3-2

Il Gabicce Gradara vince una partita vibrante, ricca di gol e di occasioni con una buona prestazione. Nel primo tempo finito 2-2 supremazia dei padroni di casa con l’arbitro protagonista in negativo: prima graziava dall’espulsione un giocatore del Muraglia autore di un fallo da ultimo uomo dopo cinque di gioco e poi il portiere che prendeva il pallone tra le mani un metro oltre l’area da rigore. Al l6’ Galli F. su punizione firmava l’1-0; il 2-0 al 10’ era opera di Tardini con un tap in dopo la respinta del portiere; alla stessa maniera il Muraglia al 18’ accorciava le distanze e al 32’ pareggiava su punizione.

Nella ripresa al 33’ la rete della vittoria su calcio d’angolo ad opera di Silvagni. In precedenza due pericolose conclusioni di Galli T. (19’) e Pedini (22’) mentre al 10’ il portiere Alessandrini era protagonista di un buon intervento respingendo un pallone sopra la traversa. Prossima partita domenica 13 gennaio Vismara – Gabicce Gradara.

GABICCE GRADARA: Alessandrini, Cardinali, Abbati, Ricci, Silvagni, Pennacchini, Tardini (15’ Tardini), Pedini, Grassi (30’ Manna), Galli F., Galli T. A disp. Teneggi, Oliva, Fulvi, De Mattei, Carburi. All. Ferri.

ALLIEVI

Arzilla – Gabicce Gradara 1 -3

GABICCE GRADARA: Gabellini Luca, Ferretti Tardini, Della Chiara, Zangheri (1’ st. Moroni), Ugoccioni (34’ st. Pelinku) Gaudenzi, Piazzagalli (20’ st. Reginelli), Magi, Granci, Carburi. All. Magi

Pur non brillando sul piano del gioco la squadra di Magi (nella foto esultante negli spogliatoi) ha colto una netta affermazione sul campo dell’Arzilla (3-1), la seconda di fila. I padroni di casa sono partiti meglio giocando in maniera più aggressiva, ma sono stati colpiti su azione di contropiede finalizzata al meglio da Gaudenzi con un colpo di testa. Il pareggio dell’Arzilla è arrivato alla fine del primo tempo. La ripresa è iniziata sulla falsariga della prima frazione, ma il Gabicce Gradara è riuscito a trovare più spazi nella manovra offensiva tanto che Carburi ha segnato il gol del raddoppio di nuovo in contropiede. A quel punto l’Arzilla si è spento e a tre minuti dal termine è arrivato il tris ad opera di Magi su rigore concesso per fallo di mano su tiro di Tardini: all’arbitro è sfuggito che il tocco di mano del difensore è avvenuto quando la palla aveva già varcato la linea di porta. “Abbiano delle alcune sul piano del gioco, c’è da lavorare sodo, ma i risultati positivi aiutano i ragazzi a lavorare meglio” ha commentato mister Magi. Ora il campionato si ferma per la pausa invernale, riprende domenica 20 gennaio: trasferta contro l’Usav.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara- Arzilla 1-4

GABICCE GRADARA: Francolini, Magi Alberto, Giulietti, Del Bianco, Del Bianco, Della Costanza, Shehu, Giannone, Magi Andrea, Gaddoni, Giacchetti, Gabellini. Nella ripresa sono entrati: Simoncelli, Cerri, Galli, Caico, Roiu, Truffelli. All. Campanelli

Sconfitta larga sul campo amico per mano dell’Arzilla che ha dimostrato la sua superiorità. La partita si è messa subito in salita: l’Arzilla nei primi sei minuti ha messo a segno due reti: la prima di testa su calcio d’angolo; la seconda con un tiro da fuori area. Nella seconda parte della frazione c’è stata una reazione del Gabicce Gradara però senza esito: Giaccone ha colpito una traversa, Gaddoni e Magi Andrea hanno avuto due buone opportunità.

In avvio di ripresa subito il tris dell’Arzilla in contropiede; al 10’ ha accorciato le distanze Gaddoni che ha finalizzato una combinazione efficace con Giacchetti; infine al 19’ è arrivata la rete del poker dei padroni di casa. Dopo la pausa invernale, domenica 20 gennaio match in casa con il Vismara.

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara- Arzilla 1-4