Per Capodanno la Baia Imperiale trasloca a Rimini all'Rds Stadium

| 11:53 - 26 Dicembre 2018

Ingresso della Baia Imperiale di Gabicce.

Per la prima volta nella sua storia, il Capodanno Imperiale della Baia Imperiale di Gabicce si regala una location unica: l’RDS Stadium di Rimini. Il modo migliore per salutare il 2018 e accogliere il 2019 in una struttura polifuzionale, in grado di soddisfare le tantissime richieste e prenotazioni arrivate da tutta Italia. L’RDS Stadium saprà ricreare in tutto e per tutto le atmosfere della Baia, grazie a ledwall, visual, effetti ed animazione più che speciali. Nel corso della serata ci sarà musica per tutti i gusti, dalla house al revival, dall’hip hop al reggaeton. On stage Federico Scavo (special guest), Roxane & Claude (warm up live), i dj Dirty Nick, Paolo Campidelli, Alex Pari. Vocalist Davide Cecchini. Animazione con lo staff di ScuolaZoo e speciali performance con Royàl Management e Robotik Experience. La Baia Imperiale nel 2018 si è confermato il miglior locale italiano nella Top 100 Best Clubs In The World, classifica stilata dalla International Nightlife Association e che ha visto l’Hï Ibiza aggiudicarsi il primo posto assoluto. La Baia Imperiale si è collocata al 19esimo posto, confermando così la posizione raggiunta lo scorso anno.