Perticara in festa per i 102 anni di Francesco Gengotti, l'ultimo minatore

Perticara

| 10:13 - 26 Dicembre 2018

Cesare Bianchi (presidente pro loco Perticara) con Francesco Gengotti, ex minatore.

La comunità di Perticara in festa per il 102esimo compleanno di Francesco Gengotti. Mercoledì 26 dicembre ricorre il compleanno di uno degli ultimi minatori della miniera di Perticara. Gengotti nacque il 26 dicembre del 1916 a Vigiolo da una famiglia contadina. Sposato e vedovo per due volte, padre di Nando, Maria Teresa e Luciano. Venne assunto in miniera nel 1932 all'età di 16 anni in qualità di apprendista a supporto dei minatori nelle attività esterne e in quelle estrattive della miniera. Divenne poi operaio minatore locomotorista, addetto al trasporto del materiale estrattivo, dai livelli di produzione alla superficie. A fargli gli auguri, a nome di tutta la comunità di Perticara, il presidente pro loco Cesare Bianchi, che ha fatto visita all'ex minatore, socio onorario della pro loco.

Racconta Cesare Bianchi: "Per la sua lunga esperienza di vita e il suo animo generoso e sensibile egli è per noi Perticaresi una biblioteca vivente di saggezza, custode di un patrimonio inestimabile di testimonianza storica e umana.’