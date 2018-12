Cade sullo snowboard e rimane ferito: 22enne riminese soccorso dall'eliambulanza

Cronaca

Rimini

| 07:19 - 26 Dicembre 2018

Elisoccorso in azione sulla neve (foto di repertorio).

Giorno di Natale da dimenticare per G.K., 22enne riminese in vacanza sull'appennino modenese: il giovane infatti, dopo un incidente in snowboard, è finito in ospedale, fortunatamente riportando ferite non gravi.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno: il 22enne è caduto mentre stava praticando snowboard sul Cimoncino, sulla Pista delle Marmotte. Ha raggiunto comunque il rifugio, dove si trovavano i suoi amici, ma a quel punto è stato richiesto l'intervento degli operatori di soccorso, intervenuti con l'ambulanza. Il turista riminese è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Baggiovara: ha riportato contusioni ed ecchimosi, fortunatamente nulla di grave.