Due incidenti nel pomeriggio di Natale, auto finisce dritta contro un palo della luce

Cronaca

Rimini

| 18:01 - 25 Dicembre 2018

Auto contro palo dell'illuminazione pubblica a Viserba.

Due interventi, nella giornata di Natale, per i vigili del fuoco. Alle 13.58 a Rimini sulla Consolare per San Marino, dove hanno messo in sicurezza due mezzi coinvolti in un incidente stradale. Da una prima ricostruzione, pare che un camioncino per la raccolta dei rifiuti abbia attraversato l'incrocio da via Barattona mentre in direzione San Marino stava arrivando una Citroen. A quanto pare, uno dei due veicoli non avrebbe rispettato il semaforo. Dopo il violento impatto il camioncino è finito capovolto. Il conducente, estratto dal veicolo rovesciato, è stato portato in ospedale. Sulla dinamica indaga la polizia stradale.

Un'ora dopo altro incidente in via Coletti angolo Sabotino, a Viserba di Rimini, questa volta un automobilista al volante di una Peugeot ha perso il controllo del mezzo centrando in pieno un palo della pubblica illuminazione posto lato della careggiata. Sul posto si sono quindi portati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per la messa in sicurezza del palo da dove fuoriuscivano scariche elettriche.