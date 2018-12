Calcio C, nel Rimini anti-Renate out Arlotti oltre allo squalificato Ferrani. Rientra Brighi

Sport

Rimini

25 Dicembre 2018

Il Rimini parte nel pomeriggio per la Lombardia dopo l'allenamento della mattinata di Natale al Neri: mercoledì sarà in campo a Meda contro il Renate (si gioca al “Città di Meda”, fischio d’inizio ore 14.30).

Tra i convocati non c'è Scott Arlotti, colpito al piede nella partita contro la Vis Pesaro: nulla di grave, ma l'attaccante resta a riposo per precauzione. Dovrebbe tornare disponibile nel match contro la Ternana. Recuperato Guibre. Macherà Ferrani, squalificato, torna disponibile Venturini che potrebbe rientrare con lo spostamento di Bandini più avanti (si gioca il posto con Simoncelli). Probabile il rientro al centro della difesa di Brighi. A salutare e caricare la squadra e fare gli auguri anche il numero uno del club biancorosso Giorgio Grassi accompagnato dal ds Pietro Tamai.

Dopo il prezioso pareggio casalingo con la Vis Pesaro la trasferta in terra di Lombardia è una ghiotta occasione per centrare un risultato importante, magari il primo successo stagionale lontano dalle mura amiche. E' la quarta sfida tra le due squadre: il bilancio è di una vittoria del Renate e due pareggi, un motivo in più per centrare l'exploit.

“Faremo il possibile per conquistare il bottino pieno ma dovremo fare grande attenzione perché il Renate è un avversario tosto. Sarà l’ennesimo scontro diretto, una delle partite più difficili che andremo ad affrontare - dice Acori - Ho visto diverse delle loro sfide e se la sono sempre giocata, anche nell’ultima uscita con la Feralpi mi hanno fatto un’ottima impressione, hanno colto un pareggio ma avrebbero meritato anche qualcosa in più. Sottovalutarli sarebbe un grave errore, al contrario dovremo scendere in campo con grande concentrazione e determinazione dal primo all’ultimo minuto”.

Sotto questo punto di vista in casa biancorossa si respira ottimismo. Nelle ultime uscite, infatti, la squadra si è dimostrata in crescita sia per ciò che concerne la personalità che la grinta. “Dal derby con la Vis ho avuto indicazioni molto positive. Sia pure opposti a un avversario di grande livello siamo rimasti un’ora in inferiorità numerica cercando, per buona parte del match, di giocare comunque la palla e di essere propositivi. Come detto a caldo, da allenatore, sono ancora più soddisfatto che di quanto visto in occasione dei successi contro Albinoleffe e Monza, dove pure abbiamo avuto il merito di crederci sino all’ultimo”.

Il tecnico prova a far le carte al match. “Ai ragazzi chiedo la massima attenzione perché il Renate è una bella squadra, un avversario che sa giocare a calcio e può contare su elementi importanti quali l'ex Santarcangelo Venitucci, Gomez e Spagnoli davanti, o lo stesso capitan Anghileri, un terzino molto valido anche quando si tratta di spingere. Mi aspetto una gara giocata a viso aperto. Loro praticano un buon calcio, altrettanto cerchiamo di fare noi con l’obiettivo di portare a casa sempre il massimo da ogni partita”.

Nelle file del Renate squalificato mister Diana.