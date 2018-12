Doglie forti e improvvise, partorisce in strada alla vigilia di Natale

Attualità

Rimini

| 23:33 - 24 Dicembre 2018

Una storia straordinaria, quella che vede protagonista una mamma al nono mese di gravidanza. Nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale, in via della Repubblica a Rimini, la donna ha avvertito doglie fortissime e improvvise, tali da non darle il tempo di raggiungere l’ospedale 'Infermi'. I familiari hanno chiamato il pronto soccorso che ha inviato sul posto un ambulanza del 118. Nella piazzola del distributore Tamoil si sono rotte le acque. Così la donna ha dato alla luce il figlio per strada. I sanitari hanno assistito la donna a partorire in modo naturale. La donna e il piccolo poi sono stati accompagnati all’ospedale di Rimini con i mezzi di Romagna Soccorso perché il neonato è stato condotto subito in struttura.