Rimini fra le città protagoniste del prestigioso Calendario Storico 'L’Italia com’era 2019'

Attualità

Rimini

| 08:15 - 25 Dicembre 2018

Rimini com'era Calendario 2019.

Anche Rimini è fra le città protagoniste del Calendario Storico “L’Italia com’era 2019”. Un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di un passato a volte dimenticato. Un’elegante narrazione per immagini del nostro Paese (in tiratura limitata) con straordinarie vedute, che ormai da anni registra un notevole interesse, divenendo un oggetto estremamente ricercato dai collezionisti. L’iniziativa editoriale - realizzata con foto ed incisioni di grande formato, provenienti dal prestigioso Archivio Italiano Cartoline Postali Storiche - documenta i piccoli e i grandi cambiamenti che nei decenni hanno trasformato il territorio, rievocandone le atmosfere, i volti, e i momenti storici che hanno segnato la vita della comunità.

Sono 38 le città scelte per questa nuova pubblicazione di Edit Italia – acquistabile nelle migliori edicole - sostenuta da due importanti realtà attive nel volontariato nazionale e internazionale, quali SO.SAN (nata dai Lions e impegnata a promuovere assistenza sanitaria per i bisognosi) e MCW Multi-Club Workshop (Rotary Club). Quest’anno il progetto è dedicato alle città di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Cesena, Chieti, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Imola, L’Aquila, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna (e provincia di Ravenna), Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, San Marino, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.