Babbi Natale in moto invadono le strade dell'entroterra riminese

| 18:50 - 24 Dicembre 2018

I Babbo Natale in moto.

Certamente non sono passati inosservati. Il rombo dei motori di numerosi motociclisti e lo strombazzare dei loro clacson ha attraversato i principali Comuni dell'Alta Valmarecchia. Anche quest'anno, fra i monti di Casteldelci e Comuni limitrofi, lunedì 24 dicembre fatto "tappe", la solidarietà, l'amicizia e la generosità. In ogni piccolo borgo, in ogni casolare, in ogni luogo abitato da bimbi, adulti ed anziani, sono arrivati rumoreggiando con le loro moto da cross. Un numeroso gruppo di giovanotte e di giovanotti vestiti da "Babbo natale", hanno con tanto entusiasmo donato e ricevuto, baci, carezze, abbracci, doni ed auguri. "Un contesto pre-natalizio meraviglioso, commenta il sindaco Luigi Cappella ed esprime tanta gratitudine a tutti coloro che lo hanno animato".